Se defiende diputado dormilón exhibido

Ciudad de México

Manuel Huerta Martínez, diputado de Morena, justificó con el cansancio que le deja su larga jornada de trabajo en los tres oficios que desempeña actualmente, el quedarse dormido durante las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados federal.

En entrevista con El Universal, el médico de profesión afirmó que no tiene ni un día de descanso en su semana, ya que los domingos incluso los dedica a escribir, ejercicio que ejerce de manera profesional, ya que es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la licenciatura de Lengua y Literaturas Hispánicas.

El legislador por Iguala, Guerrero, y autor de la monografía oficial de este municipio, publicada en 2002; señaló también que no entiende cómo el cansancio de una persona provoca "tantos aspavientos" y reacciones mediáticas.

- Se ha hecho viral el hecho de verlo dormido en plena sesión...

"Bueno, parece que la gente no entiende que uno es humano y bueno, yo demuestro mucho mi trabajo legislativo, soy una persona demasiado activa, no veo que hay de raro en eso".

- ¿No se trata de un padecimiento médico?

Es una reacción, yo soy médico cirujano y ejerzo aún, eso me cansa mucho, y todo el tiempo estoy haciendo cosas. Ahora también legislando, es mucho trabajo y con esas imágenes la gente solo piensa que uno es un flojo, la verdad es que no es algo que a mí me describa.