Se defiende como actor

Monterrey, N.L.

No es quizás el mejor actor de México porque a sus 31 años Juan Diego Covarrubias todavía tiene mucho qué aprender, pero si de algo está seguro, es que está haciendo bien las cosas.

El actor interpreta a Dan Gallagher en la obra de teatro "Atracción Fatal" inspirada en la película del mismo nombre que en 1987 llevaron al cine Michael Douglas, Glenn Close y Anne Archer.

En esta versión de la producción encabeza por Jorge Ortiz de Pinedo, Itatí Cantoral es la obsesiva Alex, una exitosa mujer quien llega hasta la locura por el amor clandestino de un hombre.

"Sin duda esta obra me da muchísima credibilidad en mi carrera. Al representar a un personaje tan importante, no me estoy comparando con Michael Douglas, jamás, pero yo creo que estoy haciendo algo bien por el éxito que ha tenido la obra", comentó Juan Diego.

"Yo se que no soy el mejor actor de México, ni del mundo. Me falta muchísimo por llegar a serlo, pero me defiendo y hago las cosas con muchísimo amor, cariño y pasión para que la gente pueda disfrutarlo".

JUEGA CON LAS EMOCIONES

Gran parte de su éxito en este drama teatral, contó, es por el respaldo de sus 11 compañeros y la dirección de Antonio Castro.

"Como actor es un deleite para mi esta obra. Puedo jugar con las emociones y estoy presente en todos los diálogos que se están diciendo. Yo estoy feliz de prestarle mi cuerpo y emociones a este personaje. Es un reto entrar de la felicidad a la preocupación extrema. Es un personaje rico en emociones", comentó el actor, quien estrenará también la segunda temporada de "Renta Congelada" por Las Estrellas.

Respetuoso de Itatí, a quien considera una excelente actriz, el actor confesó que por lo intenso de sus escenas en algunas funciones han terminado los dos con moretones, pues aunque tienen trazos bien marcados de su director, hay ocasiones que le ponen mucha intensidad a su interpretación.

"En algunas escenas si no la sostengo de las muñecas con fuerza, salimos del escenario y vamos a dar encima del público. Por eso a la hora de tratar de detenerla en ningún momento quiero lastimarla. Siempre soy muy cuidadoso con ella, pero la pasión que le imprime mi compañera es mucha", dijo. (Reforma)