Se declaran culpables de aceptar sobornos

McAllen, Tx. - El ex comisionado de Webb, Jaime Canales, y el ex regidor Johnny Amaya, se declararon ayer culpables ante una corte federal de conspiración para aceptar sobornos.

Los dos están relacionados con la investigación que realiza el FBI por sobornos a funcionarios públicos para dar contratos de proyectos a la firma de ingeniería Dannenbaum, que cuenta con oficinas en McAllen, San Antonio y Houston.

La Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Texas aceptó las declaraciones de culpabilidad de ambos ex funcionarios en la oficina de Houston, Texas.

En abril del año pasado agentes federales irrumpieron en oficinas del edificio del City Hall y en la oficina del comisionado Canales para llevarse documentos. También catearon la oficina de Dannenbaum sobre la avenida McPherson.

En esta investigación se incluye al dueño de la firma de ingeniería, sus cabilderos, ex regidores, un ex regente y ex oficiales del condado.

Canales, de 51 años, ocupó el puesto de Comisionado del Precinto 4 desde el año 2011 y hasta la mañana de ayer, cuando renunció de manera sorpresiva.

Por su parte, Amaya fue Regidor del Distrito 4 por ocho años, miembro de la mesa directiva de LISD y director de operaciones de la planta de agua del Condado de Webb.

El funcionario había recibido cargos criminales por falsificar documentos relacionados con las pruebas de potabilidad de la planta de agua de Rio Bravo, Texas, pero un jurado lo halló inocente de los cargos estatales hace un par de años.

El ex edil de 70 años, tenía una compañía de consultoría que utilizaba presuntamente para sacar sobornos para oficiales públicos que accedían a dar contratos a Dannenbaum.

Tras declararse culpables de los cargos federales, enfrentarán una condena de hasta cinco años de prisión.

ACUSADOS. El ex comisionado de Webb, Jaime Canales, y el ex regidor Johnny Amaya.