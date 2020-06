Cara Delevingne se abre con todos para hablar del amor.

La modelo reconoció que se siente atraída por la persona y no por su sexo o género, por lo que se declara pansexual.

En una entrevista a la revista Variety, de la que es portada este mes de junio, Cara, de 27 años, declaró que siempre será así.

"No me importa que alguien se defina a sí mismo como él, ella o ello, yo me enamoro de la persona, eso es todo, me atrae la persona".

La rubia dijo que cada día se siente diferente, que en ocasiones es más femenina que masculina.

"Crecí en una familia inglesa reprimida y anticuada, no quería disgustar a mi familia, me sentía profundamente infeliz y deprimida, cuando no aceptas una parte de ti o te amas a ti mismo, es como si no estuvieras all".

Delevingne ha tenido relaciones con la actriz Michelle Rodríguez o la cantante Annie Clark, de St Vincent y su última pareja fue Ashley Benson.