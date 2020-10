Se declara Muñoz Ledo 'presidente legítimo'

CIUDAD DE MÉXICO.

Porfirio Muñoz Ledo se declaró ayer presidente legítimo de Morena.

Luego de que el INE informó un empate técnico entre él y Mario Delgado en la segunda encuesta para definir la dirigencia de Morena, el diputado sostuvo que llegará hasta donde tope en la lucha para que sea reconocido como el ganador.

Durante un encuentro virtual con simpatizantes, Muñoz Ledo los convocó a que lo acompañen el lunes a tomar posesión del cargo, en la sede del partido, y a protestar contra el intento de hacerlo a un lado.

"Voy a estar a la una de la tarde a tomar protesta, porque gané y no me voy para atrás. Saben que nunca me he rajado, por eso estamos donde estamos desde el 88", dijo. "Soy el presidente del partido y voy con todo".

Horas después, el INE le recordó a Muñoz Ledo que aceptó los lineamientos para la realización de la encuesta y firmó que aceptaría los resultados.