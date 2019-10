Se declara inocente Rosario Robles B.

Ciudad de México.

Rosario Robles se declaró inocente de las acusaciones de la Estafa Maestra y pidió justicia al magistrado federal que en tres días determinará si le concede llevar en libertad su proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

En la audiencia de aclaración de agravios, presidida ayer por el magistrado Ricardo Paredes Calderón, del Quinto Tribunal Unitario Penal, la exfuncionaria afirmó que no tiene ningún interés en huir de la justicia, porque ni siquiera cuenta con los recursos para hacerlo.

"El daño hecho a mi persona es muy grave, ya que debido a que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio es muy reciente, la gente relaciona la prisión preventiva justificada con la culpabilidad. Se ve ya como una pena, sobre todo tratándose de una servidora pública", dijo la exfuncionaria federal en una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.

"Soy inocente, he actuado con respeto y confiando en el Poder Judicial y sin embargo he sido sometida a una medida cautelar que debe ser excepcional y en este caso no se justifica. Su señoría, sólo pido algo a lo que tenemos derecho todos los mexicanos, que es justicia".

La exsecretaria de Desarrollo Social apareció en la sala de audiencias con el cabello teñido de negro, maquillada y con lentes, vestía suéter y pantalón beige --el color reglamentario de los uniformes de los recluso-- y tenis Nike blancos.

Cuando inició la diligencia, en lugar de presentarse como imputada, expresó: "Rosario Robles Berlanga, inocente".

Y al final, cuando hizo uso de la palabra, se esforzó en un par de ocasiones para evitar que su voz se quebrara.