Se declara culpable de pornografía infantil

McAllen, Tx.- Un exagente federal en Texas se declaró culpable de los cargos de haber producido pornografía infantil, incluidos videos de él mismo agrediendo sexualmente a un menor.

Vernon Lee Millican, de Leakey, de 37 años de edad, se declaró culpable el jueves en un tribunal de San Antonio de un cargo de producción de pornografía infantil y otro cargo de posesión de pornografía infantil.

Millican fue arrestado en enero después de que las autoridades federales registraran su casa. Era un agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos en el momento asignado a la estación en Uvalde, a unas 80 millas (129 kilómetros) al oeste de San Antonio. Millican fue despedido más tarde.

Una denuncia penal muestra que la investigación comenzó cuando la Oficina del Sheriff del Condado de Clackamas en Oregon recolectó evidencia que indica que una niña de 13 años que anteriormente vivía en Texas había sido agredida sexualmente por Millican durante varios años.

Está previsto que Millican sea sentenciado en enero y enfrenta entre 15 y 30 años de prisión.

Con este, ya son varios casos donde se denuncia a los cuerpos policiacos con el mismo reclamo: en sus puertas anuncian "To protect and To server" no se ha aplicado de manera que resuelva esos ilícitos y al contrario, el número de agentes de seguridad que no siguen protocolos, está al alza.