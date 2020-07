Se declara culpable de agresión

Tom Meighan, exlíder del grupo Kasabian, admitió que atacó a su novia y la arrastró por los tobillos en un asalto durante la cuarentena bajo influencia del alcohol, reportó Daily Mail.

El intérprete, de 39 años, se declaró culpable en el Tribunal de Magistrados de Leicester de golpear a su pareja, Vikki Ager, en el jardín trasero de su casa el 9 de abril; un juez lo sentenció a 200 horas de trabajo no remunerado.

Según el recuento de los hechos, Meighan arrastró a Ager a través de un dosel, la arrojó contra una jaula de hámster y pasó sus manos por su cuello; también la golpeó en el rostro y amenazó con agredirla con una bastón de madera.

HUBO TESTIGOS

Un niño fue testigo del asalto, y llamó a las autoridades para indicar que se produjo un incidente doméstico, de acuerdo con el fiscal Naeem Valli, quien añadió que el infante sonó aterrorizado al hacer la llamada.

El famosos originalmente negó el asalto, pero tras ver evidencia en video dijo a los oficiales que no podía seguir negándolo porque era horrible; se puso a llorar y mantuvo su cabeza entre sus manos mientras le reprodujeron la grabación.

La agredida sufrió contusiones en las rodillas, el codo izquierdo, en un tobillo y el dedo gordo de uno de sus pies, así como enrojecimiento alrededor del cuello, resultados del agravio.

"La señora Ager no ha hecho una declaración a la Policía, y no parece apoyar esta acusación. Por supuesto, esa decisión no significa que se deba tratar este delito con menos seriedad", le dijo a Meighan el juez de distrito Nick Watson al darle sentencia.

FUE MUY DURO

"Golpeaste a la señora Ager en más de una ocasión y le pusiste las manos en la garganta. La golpeaste en la cara y la empujaste contra una jaula de hámster, lo que resultó en una lesión en la cabeza. La amenazaste con una vara de madera. Parece que lo pensaste mejor, afortunadamente, y la arrojaste agresivamente hacia un jacuzzi".

El juez añadió que en el incidente habían ciertos elementos que hacían que el delito de la celebridad fuera más grave, como el testimonio de un niño.

"Hay una serie de cosas que hacen que este delito sea más grave. Un niño fue testigo de este comportamiento y debe haberse asustado por lo que estaba sucediendo. La Policía fue llamada antes y hay evidencia de comportamiento abusivo previo. La señora Ager dice que lo que sucedió fue un evento asilado", argumentó Watson.

"Necesito tener en cuenta el hecho de que no sólo lastimaste a la señora Ager, sino que también decepcionaste a muchas personas, miembros de la banda y a aquellos que aman tu música. Se sorprenderán de lo que hiciste esta noche. Me han dicho que has reconocido que tienes un problema con el alcohol".

La estrella renunció a Kasabian este lunes a través de una declaración en la que dijo que estaba lidiando con problemas personales y quería concentrarse en volver a encarrilar su vida.