Se debe parar guerra contra el narco: AMLO

Tlaxcala, Tlax.

En materia de drogas se analizará todo, incluso la regulación, afirmó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien sostuvo que se tiene que parar la guerra contra el narco, que ha producido dolor y muerte.

Después de una reunión con el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena del Partido Revolucionario Institucional (PRI), López Obrador fue cuestionado sobre si va a transitar de lo prohibicionista a la regularización de los estupefacientes.

El tabasqueño respondió: "Vamos a analizar todas las posibilidades, lo dije en campaña, no descartar nada, vamos a ver qué es lo que más conviene. Pero tenemos que parar esta guerra, no podemos seguir con esta violencia, todo esto que está sucediendo, cada vez se encuentran más fosas con cuerpos, fosas clandestinas, lo de los cuerpos que no son identificados y que no tienen ni siquiera un lugar para que los familiares los vayan a identificar".

Luego de que informó que el plan para pacificar al país será presentado a finales de octubre, también se le cuestionó si ese programa incluye la legalización de la marihuana.

"Contempla todo, están por terminarse las consultas que se llevan a cabo en los estados, se está escuchando a todos", contestó.

Aclaró que una ventaja de su próximo gobierno es que todos son libres, no están sometidos a ningún grupo de interés creado. Prometió actuar de acuerdo a lo que más le convenga a los ciudadanos.

Se negó a hablar de su opinión sobre legalización de las drogas, puesto que en la amnistía, aclaró, se sacó de contexto su declaración. "Si ahora contesto sobre la droga, sobre eso se van a ir, entonces espérense a que presente el plan conjunto, el plan integral", pidió.

En cuanto a la declaración del expresidente Ernesto Zedillo en el sentido de que en su sexenio se equivocó en la lucha contra las drogas y ahora propone legalizarlas, López Obrador expresó que es de sabios rectificar y reconocer los errores.

"Creo que fue una buena confesión la del [ex] presidente [Ernesto] Zedillo, es de sabios rectificar, cambiar de parecer, reconocer los errores, sólo no se equivocan los que no son seres humanos, todos los demás nos equivocamos, no se equivocará el Creador, no se equivocan los dioses, pero los seres humanos nos equivocamos.

"Que bien que el presidente Zedillo mencionó que él se equivocó y que no supo cómo entrarle al problema de la inseguridad y la violencia, sobre todo del narcotráfico", señaló.

Afirmó que es una buena observación la del expresidente Zedillo, ya que (sin mencionar a Felipe Calderón) criticó que no pueden enfrentarse los problemas con ocurrencias, pues "produjo mucho dolor el declarar la guerra al narcotráfico".

"Ya no se debe repetir lo mismo de sexenios pasados en los que para ganar credibilidad se le pegó un garrotazo al avispero y se nos metió en esta grave crisis de inseguridad y violencia.

"Produjo mucho dolor el declarar la guerra al narcotráfico, sin tener una evaluación del problema, un diagnóstico, un análisis, se decidió tomar esa medida que dejó muchos asesinatos, muertes y mucho dolor", indicó el presidente electo.

Sobre el tráfico de armas y lo dicho por el presidente Enrique Peña Nieto en la ONU, respondió que aun cuando hay intereses, si la proliferación afecta, como es evidente, se debe controlar.