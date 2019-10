Se dasata la violencia en Ecuador tras alzas en gasolina

Quito, Ecuador.- Agresiones, detenciones y bloqueo de vías se registraron en Ecuador durante la jornada de protestas de este jueves liderada por los transportistas en contra del incremento del precio de los combustibles tras la eliminación de subsidios.

El Presidente Lenín Moreno decretó el "estado de excepción" en todo el territorio nacional para, expuso, permitir la libre movilización de la ciudadanía.

Ello implica que se restringen algunas libertades y se permite a las autoridades tomar bienes públicos o privados para restablecer la normalidad de las actividades sociales, además de dotar de custodia adicional a las áreas estratégicas como refinerías, aeropuertos y plantas de generación.

Cientos de estudiantes universitarios se manifestaron en el Centro Histórico de Quito, donde se encuentra la sede del Ejecutivo.

Los policías, con equipos antimotines, intentaron controlar las manifestaciones con una gran cantidad de gases lacrimógenos, afectando también a la prensa.

Los transportistas atacaron a compañeros que no se adhirieron a la paralización y a vehículos particulares.

Para controlar la manifestación en el Centro Histórico, la Policía hizo uso de carros antimotines.

La Fiscalía informó a través de Twitter de la detención de cinco personas, tres en la provincia del Guayas y dos en Los Ríos "por el presunto delito de paralización de servicios públicos".

Agregó que formulará cargos en las próximas horas.

Además de rechazar el alza de los combustibles, los manifestantes piden la salida del poder de Moreno.

En los alrededores de la Universidad Central (pública), en Quito, los manifestantes portaban carteles en rechazo a lo que consideran un "paquetazo" económico de Moreno.

El pasado martes, el Presidente firmó un decreto para eliminar desde hoy los subsidios al diesel y a la gasolina conocida como "extra", la de mayor consumo del país, con lo cual el precio estará ahora en función de los valores internacionales.

La gasolina "extra" pasó de 1.85 dólares a 2.30 dólares el galón, mientras que el diesel subió de 1.03 a 2.27 dólares el galón.

"Estamos protestando por el alza de los combustibles que nos afecta muchísimo a nosotros como transportistas y, en vista de eso, nos hemos visto en la obligación de salir a protestar contra las medidas antipopulares del Gobierno", dijo Claudio Vilatuña, gerente de una operadora de transporte urbano.

Miles de ecuatorianos hicieron largas caminatas o viajaron apretados en vehículos particulares por la huelga de cooperativas de transporte público, taxis y camiones.

"Salí de mi casa a las 5:30 de la mañana para tratar de llegar a la universidad porque hoy tengo una prueba, pero no he conseguido transporte. Uber y otras aplicaciones están con unos precios demasiado altos y no puedo pagar, por eso no me quedó otra que caminar", dijo Gabriel Quinteros, un estudiante de la Universidad Politécnica.

La situación se repitió con más o menos intensidad en ciudades como Guayaquil, Ibarra, Cuenca y Ambato, entre otras.