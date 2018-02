Se dan festín en la casa de los Charros

Zapopan, Jalisco

El sentarse en las gradas para ver un partido de beisbol no se disfruta igual si no se llevan las armas necesarias y no precisamente es ponerse gorra y jersey. El calor del juego te conduce a comprar un sinfín de comida y la Serie del Caribe Jalisco 2018 presume tener una gran variedad de gastronomía en la que todos los aficionados se dan un verdadero festín.

Los visitantes tienen que amarrar un poco la tripa cada vez que tienen que soportar hacer las largas filas en cada uno de los establecimientos de comida y tienen que aguantarse de escuchar el festejo de los demás cuando se anota una carrera.

Uno de los alimentos más solicitados son las enormes piernas de pavo sazonadas con salsa que hacen que te conviertas en Pedro Picapiedra y que termines con el estómago lleno. Y ya que estamos en la época de los cavernícolas también están las jugosas costillas y gigantes burritos con elote que hacen que el paladar este ocupado por un buen rato.

Jalisco no se podía quedar atrás y presume sus características tortas ahogadas que se sumergen en salsa picosa para comerse rápidamente antes que se aguade.

ENORME. Las piernas de pavo son muy solicitadas por los aficionados.