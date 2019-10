Se da una manita de gato

La actriz y cantante fue captada la semana pasada al salir de una clínica estética de Los Ángeles, por lo que se desató el rumor de que le habían practicado una cirugía en el rostro, en esa ocasión ella lo desmintió.

"Cirugía no, sólo me hicieron unos arreglitos", declaró, "si me hubieran hecho cirugía no andaría aquí, se me notaría".

Y efectivamente, Ninel sólo se hizo unos "arreglitos", de ello da testimonio el doctor Garo Kassabian, quien publicó ayer en su cuenta de Instagram @drkassabian tres videos donde se puede ver que le inyecta bótox al "Bombón Asesino".

La aplicación, que le realiza en diferentes zonas de la cara, corresponde a un tratamiento al que la actriz, que fue parte del elenco de El Señor de los Cielos, se ha sometido desde hace varios meses.