Se cumplirá el acuerdo para la entrega de agua

Ciudad de México.

Pese a la oposición en Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo se cumplirá el acuerdo de agua con Estados Unidos porque no quieren dar motivo para represalias.

"Estamos avanzando. No descartamos de que se cumpla el compromiso porque es muy importante; no queremos dar motivo para represalias, sobre todo porque hay elecciones en Estados Unidos y no queremos que esto sea un tema de campaña".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo criticó que hay mucha pequeñez en este conflicto porque no se ve el interés general y, eso es lo que está ocurriendo.

"A pesar de la carta del gobernador de Texas, del Departamento de Estado ha sido respetuoso, paciente, se mantienen las prácticas, las conversaciones como estamos en estos y vamos a procurar que no haya ruptura".

Subrayó que la oposición a la entrega del agua, en Chihuahua, es un asunto de intereses económicos pero sobre todo de tipo electoral.

"Es más que nada de que existe acaparamiento de agua y hay intereses creados, caciquiles, de ambos partidos -PAN y PRI- porque no hay diferencia, pero hay algo electoral, entonces por eso también molesta porque no se puede tomar esto como bandera para sacar votos, les diría pasa a segundo plano el que gane, el que sea, no interesa cuando se trata de un asunto de interés de la nación no se puede estar pensando en intereses personales y de grupo por legítimos que sean".

En el peor de los casos, añadió el mandatario, si falta agua para la agricultura "ya veríamos cómo le hacemos, pero no va a faltar el agua para consumo humano".

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía dijo que han presentado denuncias con lo que se han abierto 13 o 14 carpetas de investigación no sólo por los hechos ocurridos en la presa La Boquilla, sino por episodios anteriores.

Explicó que estas carpetas hay una de la CFE por sabotaje y la destrucción en la hidroeléctrica donde se calculan daños preliminares por más de 100 millones de pesos.