Se cumplió el primer objetivo

El pitcher fronterizo está disfrutando las mieles del éxito pero nadie le ha regalado nada y lo mejor está por venir.

“Fue una temporada muy buena la verdad, trabajamos para que así fuera, día a día nos seguimos esforzando para dar lo mejor arriba de la loma y pienso que si es una de las mejores temporadas para mi, tuve buenos números, el equipo me apoyó muy bien, estoy compitiendo por el premio a pitcher del año, esperemos en Dios se gane y si no con el trabajo que he hecho arriba de la loma se que ayude a mi equipo y eso es suficiente”, comentó el orgullo de la liga Niños Héroes.

Semana tras semana Dallas Martínez ha sido noticia y sus paisanos están al pendiente de todo lo que hace.

“Muy contento al saber que mucha gente de mi ciudad Reynosa me sigue, están al pendiente de mi carrera, quiero ser un ejemplo para niños, jóvenes y personas mayores, ser un deportista más que pone en alto a la ciudad, quiero darle un logro más a la ciudad, que tengan un reynosense campeón de la Liga Mexicana del Pacífico”, finalizó.