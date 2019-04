Se cumplen 17 años de la muerte de Silvia Derbez

CIUDAD DE MÉXICO.

Si hay un nombre con el que se define la Época de Oro del Cine mexicano y de la televisión es el de Silvia Derbez. La actriz mexicana hizo decenas de películas y telenovelas que la pusieron como referente en la industria. Este 6 de abril se conmemoran 17 años de su fallecimiento.

Su nieto, Vadhir Derbez, no pudo conocerla tantos años, pero lo que recuerda de ella está cargado de cariño.

"La gente constantemente me recuerda cosas que ella hizo y lo hacen con mucho cariño, muchas de sus cosas profesionales me he enterado porque hablan de ella con amor, cariño y una admiración enorme, eso me habla maravillas de ella. Tengo recuerdos de chiquito, la veía lo más que podía y recuerdo que nos llevábamos bien, nos queríamos mucho".

En entrevistas Eugenio Derbez, el actor siempre ha recordado a su madre con cariño: ella se encargaba de darle las mejores navidades durante su infancia, y ha tomado sus ejemplos en la labor de ser padre.

"Tuve la fortuna de que mi mamá siempre fue muy prudente y astuta para que yo viviera en un mundo totalmente perfecto, así ella tuviera problemas. Eso es algo que he tratado de hacer con todos mis hijos, hacer que sus primeros años sean lo más felices que se puedan"

Silvia nació el 8 de marzo de 1932 en San Luis Potosí. Su familia tiene ascendencia francesa. La primera aparición en las pantallas la hizo con tan solo 15 años en "La novia del Mar", lanzada a finales de los 40, protagonizada por María Elena Marqués y Rafael Baledón. También fue parte del casting de "Allá en el Rancho Grande", película considerada como el banderazo de salida para el Cine Industrial Mexicano. Su fama llegaría en los 50, donde tuvo muchas películas y posteriormente, se unió a Televisa con el mismo éxito.

Entre los filmes que hizo se encuentran: "Reclusorio", "Pacas de a Kilo", "Muralla de tinieblas", "Mientras México duerme", "El Río y la muerte".

Televisión

Cuando Silvia se sumó a Televisa, dio rostro y peso a una de las telenovelas más recordadas por ser la primera producida en México: "Senda Prohibida", donde dio vida a Nora. En la telenovela, ella es una mujer de pueblo con el deseo de conseguirlo todo en la vida, gracias a su talento y belleza, logra enamorar a su jefe y hace que éste se divorcie de su esposa.

En 1966 trabajó de la mano de Valentín Pimstein para convertirse en la mujer indígena "María Isabel", otra telenovela emblemática que más tarde tendría varios remakes.

En los 70, con el mismo productor hizo "Angelitos Negros", donde interpretó a la Nana Mercé. "El amor tiene cara de mujer", "Amarás a tu prójimo", "Pobre Señorita Limantour", "Lazos de amor", "La Usurpadora" e "Infierno en el paraíso" se suman a su lista de telenovelas.

Un año antes de su muerte, en 2001, hizo una última aparición en una telenovela, "La Intrusa", sin embargo, por razones de salud tuvo que abandonar la producción, entrando en su lugar Bárbara Gil.

Nacho Sada, productor de la historia (protagonizada por Gaby Spanic y Arturo Peniche), decidió dejar los 30 capítulos que había hecho y pese a que no pudo estar en la presentación, el elenco en esa época le rindió un fuerte aplauso.

Silvia tenía cáncer de pulmón

Su muerte se dio alrededor de la una y media de la mañana del seis de abril de 2002 en su domicilio. De acuerdo a una publicación de este acontecimiento en EL UNIVERSAL, Silvia habría muerto poco después de ver a su hijo, Eugenio Derbez, quien llegó a su casa en la madrugada. Ella era muy cercana a su hija, del mismo nombre y a su nieta.

Meses antes, ella misma habría informado que preparaba ya su testamento y que la mayor parte de los bienes heredados serían para su hija Silvia y su Nieta. El resto para Eugenio y nada para el hijo de éste, José Eduardo.

"Mi enfermedad no tiene remedio, el daño es irreparable. No sé qué le debo a la vida, pero al mismo tiempo le agradezco que me da la oportunidad de concluir mi obra. Tengo mucha fe y deseos de vivir mucho tiempo y sé que habrá Silvia para rato", habría declarado poco antes de su muerte.

El año pasado, en su aniversario luctuoso, Eugenio Derbez recordó a su madre con una fotografía en la que se le ve en edad adulta. Allí, escribió: "El tiempo tiene esa dualidad, de pasar increíblemente rápido o sentir que es una eternidad. En este caso se sienten las dos cosas; no puedo creer lo rápido que han pasado 16 años y al mismo tiempo, lo lento que ha sido vivir cada día sin mi mamá."