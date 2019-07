Se cuelga Diego Balleza oro en plataforma

Monterrey, México.

Diego Balleza cumplió uno de los mejores saltos de su carrera deportiva al dominar la plataforma de 10 metros en la Universiada Mundial Nápoles 2019.



El pupilo de la técnica Ma Jin marcó un registro de 453 unidades para desplazar a China y Canadá al segundo lugar del certamen.



"En la eliminatoria no me fue muy bien, me quedé en octavo. Supe reponer ante unos rivales donde no había momentos de fallar en nada", expresó Balleza en entrevista vía telefónica.



Hoy mismo, Balleza junto con Alejandra Estrella buscarán incrementar su ventaja en el medallero con la Final por Equipos.



Ma Jin comentó que variará la salida de cada clavadista dependiendo de su especialidad.