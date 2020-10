¡SE CORONAN LOS DODGERS!

ARLINGTON, Texas, EE.UU. — Mookie Betts anotó la carrera de la ventaja, que amplió después con un jonrón, para que los Dodgers de Los Ángeles ganaran la Serie Mundial por primera vez desde 1988, al imponerse 3-1 sobre los Rays de Tampa Bay en el sexto juego.

Los Dodgers ostentaron la mejor foja de las Grandes Ligas durante esta campaña abreviada por la pandemia de coronavirus. Y en el encuentro de hoy, remontaron para ceñirse al fin la corona que se les había escapado durante más de 30 años.

Para lograrlo, se aprovecharon de una decisión que se debatirá durante años, por parte de los Rays.

El abridor de Tampa Bay, Blake Snell, había recetado nueve ponches y parecía tener el control absoluto del duelo con una ventaja de 1-0. Sin embargo, el manager Kevin Cash lo retiró en la sexta entrada, cuando había un out y corredor en primera.

Los Dodgers atacaron rápidamente, y Betts arrancó hacia home desde la antesala en un rodado de Corey Seager dentro del cuadro para colocar la pizarra 2-1.

Por los Rays, los cubanos Yandy Díaz de 1-0, Randy Arozarena de 4-2 con una anotada y una impulsada. Los dominicanos Manuel Margot de 4-0, Willy Adames de 4-0.

Por los Dodgers, el puertorriqueño Kiké Hernández de 1-0.













??Mookie did a good thing,



he won't regret this thing at all, if you're wondering what he did,



we'll show you what he did,



he did a gooooooood thing?? pic.twitter.com/Tu1MXrDzaK — Cut4 (@Cut4) October 28, 2020

Snell strikes out the side in the 4th.



That's 9 Ks already. ?? #WorldSeries pic.twitter.com/sGVRURWHRo — MLB (@MLB) October 28, 2020

?? #SerieMundial

Empiezan con todo los #RaysUp, en la primera entrada se van adelante con #HomeRun de #RandyArozarena. https://t.co/83AMuiYzkL — El Mañana de Reynosa (@elmananarey) October 28, 2020

PREVIA:

ARLINGTON, Texas, EE.UU. — Desde que Orel Hershiser ponchó a Tony Phillips, de los Atléticos de Oakland, para el último out de la Serie Mundial de 1988, los Dodgers de Los Ángeles han jugado en 5.014 partidos de campaña regular y otros 113 de postemporada en busca de su siguiente gallardete. Han gastado más de 3.690 millones de dólares en sueldos de peloteros a lo largo de 32 campañas.

Un triunfo más y el elusivo séptimo campeonato será suyo.

"Creo que será algo realmente agradable para los peloteros, esta generación", dijo Hershiser el lunes, un día después de que los Dodgers tomaran ventaja de 3-2 en la Serie Mundial de cara al sexto duelo ante los Rays de Tampa Bay. "Definitivamente es un triunfo generacional para este grupo, y pienso en los Kenley Jansen, en los Clayton Kershaw, los Justin Turner, los muchachos que han estado aquí en todos esos títulos divisionales".

Kershaw obtuvo el domingo su segundo triunfo de la Serie Mundial, y Tony Gonsolin será el abridor el martes ante Blake Snell, quien subirá a la loma por los Rays. El novato derecho busca evitar que la Serie Mundial se vaya a siete juegos por cuarta ocasión en los últimos cinco años.

En caso de que Tampa Bay salga con el triunfo, Walker Buehler sería el abridor del Juego 7 por los Dodgers el miércoles, mientras que Charlie Morton lo haría por Tampa Bay en el último encuentro de la primera Serie Mundial en campo neutral.