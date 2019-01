Se corona Nishikori en Brisbane

Nishikori, también finalista del año pasado, se impuso 6-4, 3-6, 6-2, con un 70 por ciento de los puntos ganados con su primer servicio y tras aprovechar cinco de las 15 oportunidades de quiebre que se le presentaron.

El japonés rompe una racha de nueve derrotas en finales.



"Esta semana fue una de las mejores para mí", dijo Nishikori, quien venció en Brisbane a Denis Kudla, Grigor Dimitrov y Jeremy Chardy.



"Nunca tuve una semana como esta en el comienzo de la temporada, así que me da mucha confianza", agregó.



Nishikori, número nueve del mundo, comenzó con un 3-0 en contra en el primer set, pero respondió con decisión y ganó seis de los siguientes siete juegos para quedarse con una ventaja temprana.



Antes, la ex número uno del mundo, Karolina Pliskova, se recuperó tras perder un set y derrotó a Lesia Tsurenko 4-6 7-5 6-2 para ganar por segunda vez el Brisbane International.



Tsurenko sirvió para ganar el partido con un 5-3 a favor en el segundo set, pero la tenista checa aprovechó toda su experiencia para contener a su tenaz oponente y recuperar el título que obtuvo en el Centro de Tenis de Queesnland hace dos años.



La ucraniana se tomó un tiempo fuera por lesión luego de una torsión de su tobillo en el primer juego del tercer set y ya no pudo evitar que la número ocho del mundo fuera a por el duodécimo título de su carrera.