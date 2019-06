Se corona 'Endgame' como mejor película en los premios MTV

Cd. de México.- Avengers: Endgame se alzó este lunes como la gran ganadora de los MTV Movie & TV Awards.

La cinta de los hermanos Russo se llevó los galardones de Mejor Película, Mejor Héroe (Iron Man, interpretado por Robert Downey Jr.)y Mejor Villano (Thanos, de Josh Brolin), logrando tres de las cuatro estatuillas a las que aspiraba.

Por su parte, Brie Larson, quien encarna a Capitana Marvel, logró el premio a Mejor Pelea por el combate entre su personaje y Minn-Erva (Gemma Chan).

Gracias a su papel en Birdbox, Sandra Bullock obtuvo la Mejor y Más Terrorífica Actuación.

Los musicales también brillaron durante la entrega gracias a Nace Una Estrella, protagonizada por Lady Gaga, quien fue reconocida con el título a Mejor Actuación en una Película y el de Mejor Momento Musical, al lado de Bradley Cooper, por la interpretación del tema "Shallow".

Dwayne "La Roca" Johnson protagonizó uno de los momentos más icónicos de la noche con su frenético número musical en el que bailó al ritmo de "We Will Rock You".

El intérprete conmovió a la audiencia con su discurso al recibir el premio especial Generación, en el que compartió lo difícil que fueron sus inicios en la actuación.

"Era miserable hasta que hice una elección: yo no iba a conformarme a ser lo que Hollywood quería de mí; Hollywood iba a tener que conformarse con lo que yo era", expresó.

"Lo más poderoso que podemos hacer es ser nosotros", remató.

El apartado televisivo se encontró más dividido: el drama de fantasía e intriga Game of Thrones, uno de los títulos más nominados de la velada, consiguió, nada más, el premio a Mejor Serie.

La ceremonia estuvo conducida por Zachary Levi, protagonista de ¡Shazam!, y se llevó a cabo en el Barker Hangar de Santa Mónica, California.