Se corona en Europa

Ciudad de México

Camila Cabello conquistó la entrega de premios MTV Europe Music Awards que se celebró este domingo en Bilbao, España, al recibir 4 galardones: Mejor Video y Mejor Canción por "Havana", además se llevó el de Mejor Artista, y el de Mejor Artista Estadounidense.

La cantante británica Dua Lipa se alzó con el premio a Mejor Artista Pop, mientras que Nicki Minaj es la Mejor Artista Hip Hop, superando a Drake o Eminem con los que competía en la categoría. 5 Seconds of Summer fue galardonado como Mejor Artista Rock.

El mejor Acto en Vivo fue para Shaw Mendes y el Mejor Alternativo se lo llevó Panic! At The Disco. El premio a Artista Revelación fue para Cardi B.

Durante la edición dirigida por la actriz y cantante Hailee Steinfeld, Janet Jackson fue reconocida como Ícono Global.

El dúo mexicano Ha*ash recibieron el premio Mejor Artista Latinoamérica Norte.

SIN PALABRAS

Cuando Camila Cabello subió ayer por su tercer premio MTV Europe Music Awards en el escenario del Bilbao Exhibition Center, en España, se quedó sin palabras.

Si en la primera exclamó en español que estaba "flipada" (impresionada) y en la siguiente recalcó estar en la preparación de un nuevo álbum, para la última, la sonrisa fue su mejor arma.

"¡Ya no sé qué decir!", exclamó.

POR SUS FANS

"Esto es por mis fans, yo sé lo que es ser fan, pues recuerdo cuando tenía 14 años y esperaba a que mi artista favorito saliera", había dicho minutos antes.

La cubana estadounidense se llevó a casa cuatro de los seis premios a los que estaba nominada: Mejor artista, que le fue entregado por el mexicano Diego Luna y el estadounidense Michael Peña; Mejores Video y Canción, ambos por "Havana", así como el de Mejor artista de EU.

La categoría de Mejores Fans se lo arrebataron los del grupo surcoreano BTS y el de Artista Pop se lo ganó Dua Lipa.

LA FASE POLÍTICA

A Janet Jackson, reconocida con el premio MTV Global Icon por sus cuatro décadas en el medio artístico, le salió la vena activista.

Si a sus 52 años demostró que puede moverse como cualquier joven, pues acompañada de un puñado de bailarines, ofreció un número musical, también reiteró su lucha por las mujeres violentadas en el orbe.

"Cuyas voces han sido silenciadas, mujeres de las que se han burlado, que han sido abusadas, intimidadas, que han vivido con temor.

"Yo las apoyo, son mis hermanas; hoy llevo la esperanza de que un nuevo mundo está emergiendo, que muchas personas ya no van a tolerar la inequidad de género, debemos cuidar desde el espíritu que cruza las fronteras y que reconoce la dignidad de todas las personas, hablemos por actos de verdadera caridad, por el verdadero amor que curará nuestras heridas, el amor que nos unirá a todas las naciones", dijo la intérprete de "Come back to me".

Antes, Luna (Y tu mamá también y Rogue One: una historia de Star Wars), había aprovechado el micrófono para hablar también de política.

"La música une a las personas, a las naciones, y nuestros gobiernos tratan de hacer lo opuesto, ¡hay alguien que quiere hacer un muro y quiere que nosotros los paguemos", dijo en alusión a Donald Trump, mandatario estadounidense.