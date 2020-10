Se convierte en madre otra vez

En menos de un año, la actriz Claudia Álvarez se ha convertido en madre por segunda vez, esto gracias a su participación en la telenovela "Vencer el desamor", en donde da vida "Ariadna", una madre cuyo marido la abandona tras enterarse que su hijo padece Síndrome de Asperger.

La actriz reconoció que haberse convertido en madre en diciembre pasado hizo que abordara de manera distinta su personaje en la producción de Rosy Ocampo; a la par, señaló que leyó mucho acerca de este trastorno.

"Me gusta la manera en la que Rosy está tratando mi personaje, ya que le da visibilidad a las madres que tienen hijos con algún trastorno, además ahora que soy madre pues me llegó aún más este papel, me hace pensar mucho qué haría yo si estuviera en esa posición y cómo lo enfrentaría", detalló Álvarez.

La actriz indicó que esta producción, que inicia hoy a través de Las Estrellas, dará visibilidad a las mujeres que poco son retratadas en las telenovelas y que son más reales que las que protagonizan "cuentos de Cenicienta".

"Me gusta que Rosy siempre se preocupa por hablar de temas actuales con los que todos nos podemos enfrentar día a día o que ocurren en nuestro país, es un espejo de nuestra sociedad".

ABORDA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Señaló que aunque se hablarán de distintos tópicos, el principal será tratar la violencia intrafamiliar dirigida a mujeres de todas las edades y estratos sociales, situación que se pensaba sólo ocurría en círculos sociales desfavorecidos económicamente.

"Se habla de temas como el acoso, la infertilidad y la depresión masculina, pero queremos hacer énfasis en las problemáticas que las mujeres pasamos, busca reivindicar el papel de la mujer en nuestra sociedad y más en estos momentos tan complicados para nuestro género".