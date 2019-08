Se convierte en defensor

Ciudad de México.-

Diego Verdaguer celebra sus 50 años de trayectoria artística con su fundación "Unidos por los Niños del Mundo".

Tras ser reconocido con la presea Clave de Sol por la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), el cantante argentino anunció que presentará oficialmente la fundación el 21 de septiembre en la Cumbre de la Paz, en Mérida, Yucatán.

"Es importante el presente y futuro, lo que estamos creando para el futuro. La música es y será la labor para la sociedad, nosotros los artistas debemos luchar por nuestros derechos y procurar que sean entregados a quienes lo merecen.

LA EDUCACIÓN ES LA BASE

"A partir ahora voy a dedicarme a defender los derechos humanos. La educación en los niños puede cambiar al mundo para que tengamos uno mejor", expresó Verdaguer, durante una conferencia de prensa.

Acompañado por su hija Ana Victoria, además de Roberto Cantoral, Martín Urieta y Alex Lora, el artista fue reconocido por su constancia en el ámbito musical.

"Es un orgasmo de felicidad estar aquí con el maestro Diego y festejar sus 50 años de carrera y los que le faltan.

"Como dijera Agustín Lora o Alejandro Lara el chiste no es llegar hasta arriba sino quedarse toda la vida y para eso se necesita un poco de gracia, el maestro no estaría aquí sin su creatividad y ¡que viva el rock and roll!", dijo Lora.

Verdaguer también celebrará su labor musical con su disco Corazón Bambini, un trabajo en el que recuerda sus raíces.