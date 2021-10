Se convierte basura en grave problema

Cd. Victoria, Tam.- El pasado fin de semana se levantaron entre dos mil 100 y dos mil 400 toneladas de basura de distintos sectores de la capital del estado, esto como parte del compromiso del alcalde Eduardo Gattás Báez tras tomar posesión el viernes de la semana pasada, sin embargo, responsables del área pidieron tiempo y comprensión de la ciudadanía para regularizar el servicio.

"Hemos mejorado un poquito, pedirles que nos tengan paciencia, vamos metiendo todos los días un poquito más de camiones, me están avisando que para mañana voy a sacar dos camiones más; me están por confirmar fecha de cuándo me llegan más camiones y ya estaremos en la condición con más unidades que pretendemos poder recoger la basura", dijo el director de Servicios Públicos Municipales, Mauricio Valdez.