Se contagian del Covid-19

Ciudad de México.

El actor y comediante Germán Ortega contó que él y su familia dieron positivo a Covid-19, pero ya se encuentran en recuperación.

"Ya estoy bien, ya estoy dado de alta. Literalmente lo tomamos positivo, nunca nos deprimimos. Sí lloré una noche rezando, pero más que nada pensando en la gente.

"Esta bacteria la recibimos, llegó a casa, no fue invitado, pero qué haces cuando recibes a alguien, bueno pues eres amable, nunca lo tratamos mal, nunca lo maldije, nunca", dijo en entrevista con el programa Ventaneando.

Explicó que él fue el menos afectado por la enfermedad, a diferencia de su esposa e hijo.

"A mí fue al que menos me afectó porque Angélica (esposa) y Leonardo (hijo) perdieron el olfato y el gusto, aunque Angélica lo perdió desde que me conoció y no lo ha recuperado", bromeó.

"Pero dicen que es una sensación horrible es como si tuvieras una bolsa de plástico y sientes que pasas las cosas y nada. Leonardo ya lo recuperó, ya le sabe la comida, ya recuperó en un 85 por ciento, Angélica hace dos días se hizo un café y le supo, ¡bueno hasta lloramos!"

Adelantó que seguirá cuidándose, pese a ya haber superado la enfermedad.

El actor se ha mantenido activo en la pandemia con la grabación del programa Relatos Macabrones, la obra El Cuarentenorio Cómico y un stand up que hará con su hermano Freddy, además del contenido que prepara para Internet.