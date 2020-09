Se contagian de Covid 'La Roca' y a su familia

Dwayne Johnson, mejor conocido como "La Roca", reveló que él y su familia resultaron positivos al virus Covid-19.

En un mensaje compartido en Instagram, el actor contó que su esposa, Lauren, y sus hijas también se contagiaron.

"Esta ha sido una de las cosas más retadoras y difíciles que hemos tenido que enfrentar como familia, y para mí también, y vaya que he tenido varios deberes en el pasado, me han noqueado y me han dado una buena paliza.

"Dar positivo a Covid-19 es mucho más complicado que recuperarse de alguna desagradable herida o que se te rompa un hueso, que me ha pasado más de unas pocas veces", dijo la estrella.

Johnson, quien este año fue nombrado por la revista Forbes como el actor mejor pagado, dijo que durante las últimas tres semanas han lidiado con los síntomas.

Afortunadamente, dijo, sus hijas fueron las menos afectadas.

"Desearía que sólo hubiese sido yo el que diera positivo, pero fue toda mi familia, así que para mí fue como un golpe en el estómago. Pero estoy feliz de compartirles que estamos bien", compartió el actor.