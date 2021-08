Se consumará 4T, a pesar de crisis sanitaria y económica

"Vamos a seguir adelante, vamos a seguir llevando a cabo la transformación de México, a pesar de la crisis sanitaria y a pesar de la crisis económica. Estoy optimista, vamos a lograr consumar la Cuarta Transformación de la vida pública de México".

Al inaugurar el cuartel de la Guardia Nacional en esta ciudad fronteriza, considerada como la más violenta del país, el Mandatario federal indicó que "en pocas palabras", consumar su movimiento de transformación significa desterrar la corrupción y que haya desarrollo con bienestar.

"En pocas palabras, se va a desterrar la corrupción, me canso ganso. Significa la transformación de México, el que haya desarrollo, no sólo crecimiento, que haya crecimiento y bienestar, que eso es el desarrollo. No es crecer por crecer; crecer por crecer puede significar progreso, pero sin justicia, y progreso sin justicia es retroceso.