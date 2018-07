Se considera un hombre realizado

Pienso que todo se da en su momento, yo no tengo prisa. Estoy contento, me siento un hombre muy realizado, me gusta mi país y lo que está sucediendo . Arath de la Torre, actor

Ciudad de México.- Trabajar enes un sueño para el actor, aunque dejó claro que si no ocurre así no le genera conflicto, pues está satisfecho con la carrera actoral que ha logrado a sus 43 años.

Opinó que trabajar en Hollywood y triunfar en Estados Unidos es el sueño de cualquier actor, de muchos mexicanos, pero reiteró que ya no tiene la prisa que tenía a sus veintitantos, pues está feliz con lo que tiene.

El histrión mexicano está próximo a estrenar en Televisa el programa "Simón Dice" y regresa a la televisión con su personaje Pancho López, dentro de la nueva telenovela del productor Juan Osorio "Mi Marido Tiene más Familia".

Al finalizar las grabaciones de la teleserie, que se transmite en el canal Las Estrellas, el exBig Brother tomará un descanso y retomará los proyectos laborales hasta febrero o marzo del próximo año.

Exhortó a consumir lo que se produce en México en todos los ámbitos, pues a su juicio aquí se produce un buen cine. "El talento no se debe fugar, ojalá se genere una industria cinematográfica importante en mi país para que no nos tengamos que ir".

ACLARA RUMORES

Por otro lado, informó que sigue en pie hacerse la vasectomía, que no se ha hecho por falta de tiempo, pero no le da miedo practicársela.

"Ya tengo tres hijos, es como tener casa llena, tienes que estar a las vivas, uno más y me vuelvo loco. Estoy a favor de que se haga, sería una opción muy importante para mí", indicó.

También puso punto final sobre los rumores que circularon acerca de la supuesta enfermedad que tenía y aclaró que su padecimiento es apnea del sueño.

Susy Lu fue quien descubrió que la respiración del actor no era normal por las noches. "Mi esposa detectó que dejaba de respirar por períodos de tiempo largo y me despertaba e incluso pasé años sin poder descansar. Ronco por las noches y no descansaba bien. Uso un aparato que me ayuda a dormir, es todo. Estoy bien, no me voy a morir, no tengo ninguna enfermedad", puntualizó el también comediante.

Respecto a su personaje de Pancho López, platicó que será el mismo que interpretó en "Una Familia con Suerte" y "Porque el Amor Manda" y que le bajará el tono sin que pierda la esencia.

"Antes estaba un tono más arriba. Lo hemos adaptado para que baje donde están los demás actores. Es algo complicadísimo, pero estoy rodeado de grandes directores. Va a entrar bien dentro de la historia y ojalá le de mucha alegría a todos los personajes", confió. (NTX)