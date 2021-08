Se ´congela´ turismo médico

"Hoy en el primer día que salió el sol y benefició un poco, pero el primer cuadro de la ciudad se ha reactivado", dijo.

A la par mientras el hospedaje en los hoteles, subió hasta en más del 15 por ciento, ante la falta de electricidad y agua.

"A raíz de los apagones y las escasez de agua, mucha gente que tiene oportunidad, ha estado en el tema de los hoteles, platicamos con la asociación de hoteles y moteles, el número de cuartos ocupados ha subido", expresó.

El director de turismo local, pidió a las familias del Valle de Texas, que crucen a cosas esenciales y que cumplan con los protocolos.

"El hecho de venir a Reynosa, venir al dentista, oculista o algún tipo de servio médico, venir con todos los protocolos", recalcó.

ESCASEAN BÁSICOS

Ante los apagones que se registran por las bajas temperaturas, en Reynosa hay familias que buscan el kilo de tortilla y agua embotellada, por lo que deambulan por varios negocios, mientras que aun no se restablecen los servicios al 100 por ciento en la ciudad.

La crisis que originó la helada, ha provocado que los negocios todavía no se restablecen al 100 por ciento.

"El lunes por lo apagones no hubo tortillas, y este día acudió y no hay, tuve que comprar de bolsa en un Oxxo", dijo Alondra Ramírez, residente de la colonia, Arcoíris.

"No he podido encontrar el kilo de tortillas, solamente hay en las tiendas, pero no son recién hechas", explicó María López, vecina de la colonia Industrial.

La productividad de las empresas ha afectado a todos los sectores de la población, y generando desbasto en algunos productos.

En el caso de agua embotellada, igualmente las familias, tienen que buscar en las fuentes de agua, pero no hay y buscan botellones, pero solamente hay en algunos tiendas de autoservicio, pero no se han generado problemas mayores y poco a poco se han ido restableciendo.

Ayer tras tres días de la contingencia, aun hay colonias sin electricidad y sin agua potable: Campestre, Jardines de Jarachina, entre otras, mientras que en otros sectores aun no regresa el agua.





