Se confrontan en Twitter Durazo y Bours

Ante los constantes señalamientos de Ricardo Bours candidato a la gubernatura de Sonora de Movimiento Ciudadano, sobre la actuación de Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad Pública de México, el abanderado de Morena y de la coalición "Juntos Haremos Historia", decidió contestarle.

En un hilo de tres tweets Alfonso Durazo refutó: "Me he esmerado en no responder a mis adversarios porque los ciudadanos esperan posiciones y propuestas al nivel de un gobernador, no tonterías, campañas negras ni descalificaciones".