Se confiesan en cuarentena

Miedo, terapias, aprender italiano o entender que nada hay que dar por sentado son algunas de las reacciones que un grupo de actrices y actores como Regina Blandón, Diana Bovio, Chistian Vázquez y Daniel Tovar han experimentado durante estos nueve meses de pandemia provocados por el Covid-19.

Ellos, junto con Michelle Rodríguez, Gloria Stalina, Roberto Aguirre y Alejandro de Marino, integraron Mirreyes vs Godínez, cinta que en 2019 convocó a 4.6 millones de espectadores, siendo de las más vistas en las salas de cine de México. Hace una semana, estos mismos actores estrenaron una serie con los mismos personajes en la plataforma de Amazon Prime Video, grabada a distancia en agosto pasado. Y ahora todos, junto con los productores Ruth Cherem y Francisco González Compeán platican acerca de todo lo que han pasado durante esta etapa de confinamiento.

APRENDIZAJE

¿Qué han aprendido durante este tiempo? Regina Blandón: Paciencia con nosotros y el de enfrente. De repente tenía reacciones muy incendiarias e impulsivas que no sabía de dónde venían y era por una incertidumbre y el estrés. Y está bien llorar, enojarse, sentarse una semana entera, leer, no hacer ejercicio, cada quien manejamos esto como lo mejor podemos.

Diana Bovio: Mucha introspección, conocerme, resignificarme con la soledad. Siempre estaba con gente en la casa y ahora fue difícil, confrontativo y aprendí que la terapia es el mejor aliado para todo.

Michelle Rodríguez: Intentar ser más amables con nosotros mismos, nos damos cuenta de qué tan duros somos con nosotros mismos.

Gloria Stalina: La templanza, es algo que trabajé muchas veces en este tiempo.

LECCIONES

Roberto Aguirre: Las lecciones son bastantes comunes, es la primera vez que pasamos por lo mismo, dentro de una circunstancia distinta, pero es pandemia mundial.

Alejando de Marino: Valorar la carencia, lo que nos falta realmente, lo que no tenemos y eso nos lleva a poder reinventarnos.

Daniel Tovar: Revalorar todo. Uno da por sentado muchas cosas tan simples como ver a tu familia y no lo es.

Christian Vázquez: Ser un poco más empático con nosotros, hay mucha vulnerabilidad, somos muy frágiles y con este proyecto es ver, demostrar, que en equipo somos mejores.

Francisco González Compeán: Si quieres hacer reir a Dios, cuéntale sus planes

Ruth Cherem: Solidaridad

MIEDOS

¿Cuál fue el principal miedo durante la pandemia?

RB: No saber qué va a pasar. El teatro es de la industrias que más va a tardar a como lo conocíamos y en el aspecto laboral parar de seco, decir que nos veíamos en un mes y ya llevamos nueve, es complicado. Me pone ansiosa no saber el futuro.

DB: Quedarme sola. Al principio se sentía un ambiente casi apocalíptico y entonces decía: estoy sola y si se acaba el mundo voy a morir sola, encerrada en este departamento.

MR: Uno de los peores era no querer volver a salir. Por mi cabeza pasó que quizá esto (el streaming) era una forma nueva de seguir contando las historias, de estar divirtiéndome. Pero cuando salí me di cuenta que no tenía tanto miedo (risas).

¿Qué aprendiste a hacer, que no sabías?

GS: Hice mi marca de zapatos del maltrato animal.

RA: Me metí a clases de italiano, soy fan de los idiomas.

ADM: Mi carrera de psicología para complementar la actuación donde trabajamos con las emociones de las personas, ahora sin apuros, sin presión, lo hago para tener herramientas.

¿Qué no pudiste aprender?

DT: No aprendí a hacer una carlota (una bebida).

CV: La cocina y ser más paciente con toda la situación, porque hay de días a días.