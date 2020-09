Se confiesa en TV

Al exTimbiriche Eduardo Capetillo la pandemia lo ha hecho revalorar cosas que daba por sentado y ver que el sufrimiento de las personas, es mayor que el suyo. Así lo compartió él mismo para el programa "Despierta América" donde además confesó que hubo un momento en su vida en el que ni el dinero, ni su esposa Biby Gaytán, ni su familia lo hacían feliz.

"No era feliz definitivamente, yo vivía una vida muy miserable teniéndolo todo", dijo. "Fíjate qué contradictorio, o sea, tú le pides al universo que te dé todo, que te dé dinero, que te dé fama, que te dé una mujer hermosa, que te dé una familia divina... y sin embargo yo no era feliz, yo tenía grandes vacíos dentro de mí que me dolían mucho".

DA CONFEREnCIAS

El famoso se casó en 1994 con Gaytán con quien tiene cinco hijos, formando así una de las familias más duraderas del medio del espectáculo.

Después de una carrera en cine, televisión y como cantante, ahora Capetillo se ha enfocado en dar conferencias motivacionales y fue ahí donde, ha explicado que encontró su lugar.

A través de sus conferencias Capetillo habla sobre temas como el autoestima e invita a su público a no ser esclavo de la opinión de los demás. "La verdad es que es ayudar al prójimo, como digo en la videoconferencia musical: ´sí, sí alcancé mi estrella, pero no me alcanzaba´. No era feliz y entonces llegó un punto en el que dije ´a partir de hoy voy a dejar de sufrir´", señaló a "Despierta América".