Se confiesa con La Chicuela

Sin ningún pudor, como debe ser, la conductora Cynthia Rodríguez reveló al programa de "La Chicuela" que sólo se ha sometido a una cirugía estética, aunque el paso del tiempo en diferentes fotografías dice que se ha sometido a más tratamientos.

"Es la de busto, es la única cirugía que me he hecho. No me da pena decirlo porque, así como hay mucha gente en contra, yo estoy a favor de que se hagan cosas, pero con gente responsable y no arriesgando la salud", aseveró la exacadémica.