Se comprometen Anaya y AMLO a acabar con "moches"

Cd. de.- Reunidos en Guadalajara con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), los candidatos a la Presidencia Ricardoy Andrés Manuel López Obrador se comprometieron a desterrar la práctica de 'los' en los procesos de adjudicación de obra pública.

López Obrador aseguró que, de ganar las elecciones del primero de julio, los constructores en México podrán ganar utilidades lícitas, lo que derivará en desarrollo y crecimiento.

"¿Cómo van a estar ustedes tranquilos si tienen que entregar moches para poder tener un contrato?", cuestionó el aspirante presidencial.

"Hacen toda la faramalla de que licitan, van a llevar a cabo una licitación y al final ya se sabe de antemano quién es el que va a quedarse con la obra".

Recordó que la actividad de la construcción tiene un efecto multiplicador, ya que permite llevar a cabo obras, generar empleos y reactivar la economía.

"Vamos a terminar con todo eso, van ustedes a poder trabajar, van a obtener utilidades de manera lícita, va a haber crecimiento, va a haber desarrollo", abundó.

"Necesitamos a empresarios como ustedes de la industria de la construcción".

En su participación, el candidato Ricardo Anaya también se comprometió a desterrar dicha práctica y a acabar con la corrupción en caso de ganar la Presidencia.

Anaya respondió a una pregunta concerniente al "reclamo generalizado" sobre la corrupción para exigir también, de la iniciativa privada, un compromiso serio para no involucrarse en los moches.

"Ese es el tema central. Lo que tenemos que hacer es un gran acuerdo, porque aquí se requiere de dos partes: se requiere de un Gobierno que esté dispuesto a desterrar por completo, con la mayor firmeza y tenacidad, esta basura de política de los moches en la obra pública", planteó.

"Pero eso requiere, también, de un absoluto compromiso de la iniciativa privada con la certeza de que va a encontrar un Gobierno aliado en esa ruta de acabar con ese mal de la corrupción".

Anaya también respondió a una pregunta sobre el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y calificó como "un disparate" que alguien--evitó mencionar a Andrés Manuel López Obrador-- pretenda no concretar la construcción de la terminal.

"Me parece absurdo disparate esto de 'ya no vamos a seguir con el nuevo aeropuerto', porque resulta que hay un señor al que le parece mala idea, y entonces no importa que haya estudios técnicos que lo justifican y que sea absolutamente indispensable para el desarollo del país, y no importa que haya millones y millones de pesos ya invertidos en la obra", expuso.

"Resulta que hay alguien que llegó a la conclusión de que hay que detener esa obra, a veces cuesta trabajo entender el planteamiento. es un disparate: claro que hay continuar con la obra del nuevo aeropuerto".

En ese tono, el candidato advirtió que se requiere implementar los más altos estándares de transparencia a nivel internacional en los contratos de esa obra del nuevo aeropuerto.