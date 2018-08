Se comprometen

Luego de varios años juntos y un hijo en común, Marcus Ornellas y Ariadne Díaz contraerán matrimonio.

La pareja compartió en su cuenta de Instagram un video del momento en el que Marcus le entrega el anillo a Ariadne a través de Diego, su pequeño hijo, quien aparece en brazos de su padre mientras toca un mariachi.

La actriz compartió el video acompañado de un romántico mensaje de agradecimiento, pues fue sorprendida el día de su cumpleaños.

"¡Gracias amor por el mejor cumpleaños de mi vida! De verdad me sorprendiste tantas veces en una sola noche y mira que eso no está fácil (...)", publicó Ariadne.

Marcus también compartió el video en su cuenta de Instagram acompañado del mensaje: "And she said 'yes'" (Y ella dijo que sí).