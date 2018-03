Se compromete con los jóvenes

Ciudad de México

El esquiador mexicano Germán Madrazo dijo que luego de la experiencia vivida en los Juegos Olímpicos de Invierno en PyeongChang 2018, se comprometerá a preparar a jóvenes para la cita de Beijing 2022.

“Ya se han acercado dos atletas para guiarlos en la preparación en su deseo de representar a México dentro de cuatro años. Sé que es complicado porque se requiere de esfuerzo y dedicación, pero sobre todo, de recursos para los entrenamientos y acudir a los eventos”, señaló.

Indicó que la experiencia en Corea fue parte de ese sueño que desde niño tuvo cuando entrenaba natación en la alberca del Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) y al hacerlo realidad es gratificante.

“Una vez que terminamos la competencia, varios atletas se acercaron para ofrecerme sus lugares de origen para entrenar, sé que es complicado porque no puedo llevar a más gente. Si llevó a mi comitiva, pues no sé si me reciban, por eso debo plantear un programa para tener los apoyos”, expuso.

Madrazo, quien culminó de último la prueba de cross country, sostuvo que el hecho de haber sido el último, va más allá de una competencia, porque con ello se demuestra el valor de representar a un país en determinados momentos y circunstancias.

“Quiero ser parte de una historia para formar a más atletas, si dentro de cuatro años tengo mejor registro que ellos, iré a Beijing, pero si alguno de ellos es mejor que yo, los acompañaré como entrenador”, consideró.