Se compromete IMSS con medicamentos para niños con cáncer

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se comprometió a agregar tratamientos no necesariamente oncológicos, pero que sí se requieren para complementar las terapias de niños con cáncer a través de la Plataforma y el grupo de WhatsApp para atención de pacientes oncológicos pediátricos.

"Se va a abrir un apartado con los medicamentos complementarios, que no necesariamente sean oncológicos, pero forman parte de los tratamientos; el compromiso es dar seguimiento a los casos expuestos, además de la instalación del módulo de atención a padres en la UMAE Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza el próximo lunes 21 de diciembre", informó Humberto Pedrero Moreno, director de Administración.

Durante la decimocuarta reunión entre autoridades del Seguro Social y padres de niños que reciben tratamiento oncológico en el IMSS, el funcionario precisó que se ha garantizado el abastecimiento general de 690 mil piezas en claves oncológicas en Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) en Veracruz Sur y Baja California.

Agregó que 100 cajas de citarabina están por entregarse al Hospital General de Zona (HGZ) con Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 36 de Veracruz, en tanto que los medicamentos bleomicina y viblastina ya se encuentran disponibles en los HGZ No. 1 y No. 20 de Tijuana, Baja California.

A su vez, Enrique López Aguilar, coordinador de OncoIMSS Pediátrico, señaló que se prevé impulsar las Unidades de Acompañamiento para que niños con cáncer cuenten con un espacio multidisciplinario en el acompañamiento y seguimiento por parte de especialistas.

López Aguilar indicó que ya se encuentran estas Unidades de Acompañamiento en el HGZ de Ciudad Obregón, Sonora, y en el HGZ No. 36 de Coatzacoalcos, Veracruz, y la expansión sería en la UMAE Centro Médico Occidente, así como su implementación en la UMAE Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza.

El coordinador de OncoIMSS Pediátrico manifestó que debido a la concentración de pacientes oncológicos pediátricos en las entidades de Chiapas, Guadalajara y Monterrey, se considera la implementación de estos espacios para brindar una mejor calidad de vida a los menores.

"La idea es que se le dé mucho empuje a esto porque no podemos dejar a los pacientes en las condiciones de abandono", dijo.

Enrique López Aguilar remarcó que se requiere contar con otras Unidades de acompañamiento para seguir atendiendo a más niños con cáncer, y que reciban atención de médicos y enfermeras especializadas.