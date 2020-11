Se compromete

Ciudad de México.

La actriz Gabourey Sidibe quien dio vida a ´Precious´ en la película del mismo nombre ha anunciado su compromiso con Brandon Frankel.

Después de varios años de relación junto a Brandon Frankel, la pareja ha decidido dar el siguiente paso, aunque había quienes ya pensaban que estaban casados desde hace tiempo debido a lo bien que parecían llevarse, pues presumen su amor en redes sociales en cada oportunidad que tienen.

La pareja dio a conocer la noticia de su compromiso a través de Instagram, con una fotografía y un video de ambos muy alegres y ella mostrando su anillo, además de un emotivo mensaje que confirma el gran amor que se tienen.

Es extraño que la gente piense que ya estamos casados, pero supongo que nuestros corazones y nuestras intenciones del uno por el otro son tan claras de ver. Mi novio me lo propuso y ahora lo sostengo por siempre. El hombre más divertido que he conocido. El humano más dulce que existe. Brandon inventó una canción para cuando me ponía el sombrero por la noche.

"En el momento en que me veo un poco estresada y abrumada, salta a la acción para hacerse cargo de lo que pueda por mí. Cada momento con él es una alegría. Él es el socio que pensé que era demasiado independiente para necesitarlo.