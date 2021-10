Se compromete en televisión

El actor Francisco Gattorno tuvo un festejo doble ayer no sólo porque celebra su cumpleaños número 57 sino porque también se comprometió en matrimonio .

¿Cómo sucedieron las cosas? La pareja estaba jugando una dinámica llamada "El manotazo" donde los conductores de "Hoy" les hacían preguntas sobre su relación como por ejemplo en dónde se conocieron.

LO SORPRENDE

Fue después de responder algunas de las preguntas que las conductoras dijeron que la joven tenía una sorpresa para su novio.

En ese momento entró Raquel Bigorra con una bolsa de regalo que le dio a Adamarys y ésta rompió en llanto cuando abrió el paquete que tenía una caja con un anillo de compromiso.

"¡Eh, ya lo sabía!", dijo Gattorno con alegría y se puso el anillo.

"Muy contento, es algo que ya me esperaba, no me sorprende. Estoy muy feliz y dijo ¡sí!", señaló el actor.

Adamarys confesó que desde que tenía 12 años soñaba con casarse con Francisco, y es que la novia es menor que Gattorno, apenas el pasado 1 de julio compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía donde recordó sus 15 años y escribió "a casi 16 años de los 15" por lo que su edad sería de 31 aproximadamente.

La pareja lleva dos años juntos y tres de conocerse, según contaron se conocieron en Miami en casa de un amigo en común pero se separaron un tiempo. Fue en la pandemia que volvieron a estar juntos.