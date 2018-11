Se compromete angelita de Victoria's Secret

Ciudad de México

Josephine Skriver, angelita de Victoria's Secret, se comprometió con su novio Alexandre DeLeon, reportó Page Six.

La modelo danesa, de 25 años, compartió en su Instagram el compromiso que sucedió mientras vacacionaba con el líder del grupo musical The Cab en Finlandia la semana pasada.

" ¡A veces el universo simplemente elige dejarte sin palabras! Fue entonces cuando @bohnes me miró. Cuando se arrodilló y me pidió que fuera suya para siempre... Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Eres mi mayor aventura. Mi cuento de hadas se hace realidad. Mi alma gemela. Mi mejor amigo. El amor de mi vida", escribió Skriver.

El anillo, valuado entre 40 y 70 mil dólares, contiene un diamante de esmeralda de 3 quilates, con un ajuste de platino adornado con diamante de platino u oro blanco, según la firma de joyas Brilliant Earth.