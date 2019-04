Se complica entrega de recursos 65 y Más

Ciudad de México.

La dificultad para encontrar a los adultos mayores que en algún momento de su vida cotizaron en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) y generaron recursos para su retiro ha complicado la entrega de dinero del programa 65 y Más de la pasada administración.

Así, hasta ahora el avance es de poco más de 30 mil millones de pesos, de un total de 50 mil millones estimado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Según el reporte del organismo, al cierre de 2018 había 771 mil 22 ciudadanos de 65 años o más que retiraron 30 mil 74 millones de pesos,

En enero de 2017, el expresidente Enrique Peña Nieto lanzó el Programa de Recuperación de tu Ahorro para el Retiro, enfocado en la búsqueda de adultos mayores que en algún momento de su vida laboral aportaron ahorros para su retiro y que desconocían tener dichos recursos.

De acuerdo con la Consar, la mayor complicación es localizar a los trabajadores, debido a que en algunos casos sus datos de contacto no están actualizados.

Los datos de la Consar resaltan que al 3 de enero del año en curso, a través de la línea telefónica conocida como SARTEL, se habían recibido un total de 658 mil 350 llamadas, de las cuales 22.2% fueron hechas por personas de 65 años o más.

Además, el reporte del organismo regulador de las Afore detalla que al cierre del periodo, a través del portal electrónico e-SAR se recibieron 13 mil 69 presolicitudes de trabajadores que buscaron recuperar su ahorro, de las cuales 8 mil 339 fueron aceptadas en las que se logró un contacto exitoso con el solicitante de 61%.

"El 39% del total de presolicitudes en el e-SAR no pudieron ser contactadas por alguna situación relacionada con su línea telefónica. En 22 mil 96 casos el solicitante no contestó o no pudo atender la llamada", explicó la Consar.

Las dificultades. Encontrar a los beneficiarios se ha convertido en la principal dificultad para cerrar la entrega de recursos del Programa 65 y Más. Los datos de la Consar muestran que en los intentos de búsqueda, en unos 9 mil casos el trabajador no contestó o se obtuvo registro de que el número telefónico no existe o se halla fuera del área de servicio, en el caso de llamadas a celulares.

En tanto, en unos 313 casos se reportó que el beneficiario falleció, de manera que su familia tiene la posibilidad de iniciar el trámite y recibir los recursos. Por entidad, el Estado de México recibió la mayor cantidad de presolicitudes de trabajadores para recuperar su dinero, seguido de la Ciudad de México. Según la Consar, ambas entidades representan 44% del total de las peticiones de mayores de 65 años para obtener su ahorro.

En orden de importancia les siguen Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Tamaulipas y Sonora.