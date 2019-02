Se compara con Yalitza

Ciudad de México.

Rubí Ibarra, la famosa quinceañera que se popularizó en las redes sociales luego una invitación a su fiesta de quince años así como de su multitudinario festejo, no se quiso quedar atrás en las felicitaciones a Yalitza Aparicio por la nominación al Oscar como Mejor actriz y de paso aseguró tener mucho en común con la actriz de "Roma".

La joven que se hizo famosa por que su papá invitó a todo el mundo a su fiesta de sus 15 años por medio de un video, aprovechó para compararse con la oaxaqueña, quien ahora es portada de revistas importantes y es reconocida por directores, actores y actrices en las premiaciones a las que acude.

"Quiero felicitar a Yalitza Aparicio, la mujer con quien me identifico, ya que venimos de la humildad pero eso no tiene nada que ver con el talento con que una nace y quitar los estereotipos de por ser humilde, de tono de piel morena y venir de un rancho no tienes derecho de hacer nada o no mereces lo que te toco. Nada detiene que luchemos por nuestros sueños", escribió en su cuenta de Facebook.

De paso, también felicitó a Alfonso Cuarón por darle oportunidad a la gente humilde. "Y también al maestro Alfonso Cuaron por ver el talento que tiene la gente humilde, defender y por creer en ella... Bendiciones siempre".

Las reacciones en su muro no se hicieron esperar y muchos de los comentarios fueron para aclararle a la joven que ella se hizo famosa por una fiesta, mientras que Yalitza es una estrella gracias a su trabajo en la cinta biográfica del director mexicano.

Luego de la celebración de sus 15 años, que fue todo un fenómeno mediático, Rubí Ibarra ha intentado hacer una carrera en la música cantando reggaetón y banda, pero no ha tenido suerte en el mundo del espectáculo. También hizo algunas sesiones fotográficas para catálogos de quinceañeras.