Se cocina descontento en el Hospital Infantil

Cd. Victoria, Tam.- Más de mil trabajadores basificados y eventuales del Hospital Infantil de Tamaulipas podrían recurrir a una demanda colectiva contra la Secretaría de Salud del Estado debido a que, desde hace varios años, no se entregan nuevos códigos o bases, así como el pago del Bono de Riesgo por la contingencia sanitaria del coronavirus.

"Todos tenemos esa inconformidad, a ellos les falta la base y a nosotros nos afecta en el sueldo con las recodificaciones junto con lo que no nos han dado el Alto Riesgo; al estar en contacto con los pacientes tenemos mucho riesgo de contagio y hay un rubro donde nos tienen que dar ese beneficio", dijo un enfermero del Hospital Infantil quien pidió mantener su anonimato.

Sería entre el 80 y 90 por ciento del personal de base del nosocomio, más alrededor de 50 eventuales, quienes podrían recurrir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para interponer la demanda colectiva ya que, aseguró, esta situación afecta sus ingresos desde hace más de diez años, o en el caso de los trabajadores eventuales, desde hace cinco.

"Los eventuales son los que más trabajan, son los que más doblan turnos, los que menos ven por ellos, los que no tienen alguien que los defienda por eso están inconformes... y la única esperanza es que si les llega una base brinquen a otro hospital como el Seguro o el ISSSTE, en donde les pagarían un poco mejor porque son federales", estos trabajadores reciben un sueldo quincenal de dos mil 600 pesos a pesar de que varios realizan trabajos de especialidad.

La fuente dijo que las recientes manifestaciones del personal del Hospital General ´Dr. Rodolfo Torre Cantú´ en Altamira motivó al personal del Infantil para tomar alguna acción en defensa de sus propios intereses, "escuchamos que hay un bono de ´Héroes de la Salud´ por si nos llegamos a contagiar o pasa algo van a dar un seguro, pero ellos no tienen nada de eso, y el beneficio de las compañeras que se fueron porque están embarazadas como no tienen base no tienen ese beneficio y siguen laborando".

