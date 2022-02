Se cobrarán las afrentas

En los relojes de Brazo de Oro Jr., Brazo Celestial y Brazo Cibernético, llegó la hora de ponerle una hasta aquí al Negocio Traumado.

Golpes, intromisión en sus luchas e insultos, son algunas de las vejaciones que Fresero Jr., Demonio Infernal y Atomic Star, le han hecho a los descendientes de la Dinastía Alvarado, todo con tal de conseguir el combate por el campeonato de tercias de Robles Promotions, el cual se llevará a cabo este viernes en el cuadrilátero del Gimnasio Juan de la Barrera.

"Nosotros somos una verdadera tercia llevamos cuatro años juntos, pero desde niños hemos jugado y nos conocemos, ¿ellos cuánto llevan? Uno o dos años y no han hecho nada, han venido a vociferar, a decir que nosotros somos consentidos, pero se los vamos a demostrar no sólo a ellos sino al público para que vean que los Brazos somos entrones, recios y callejeros", indicó Brazo Celestial.

"Ellos llevan años y años, parecen ratones de gimnasio y no han logrado nada, y ese es su coraje contra nosotros, que tengamos talento, físico, público y pues eso tanto les duele, pero les vamos a dejar bien en claro arriba del ring por qué somos los consentidos de la afición", agregó Brazo de Oro Jr.

Y aunque los también llamados Badboys reconocen la superioridad física de los Negociantes, eso los motiva a prepararse mejor y desplegar en el combate todas las armas con las que cuentan.

"Los Alvarado sabemos desde lucha olímpica, greco romana, colegial y tenemos todas las bases, un buen luchador si está preparado no importa que su rival mida 2 metros y no le tengo miedo a los grandotes, al contrario me da más valor para enfrentarlos", aseguró Brazo Cibernético.