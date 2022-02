Se cita Donovan con la historia en Beijing 2022

"El primer rival al que tienes que vencer es a ti mismo y eso, a veces, es muy difícil en los entrenamientos porque sabes que eres al que tienes que vencer día con día y no nada más en un evento, una de mis metas es vencerme a mí mismo. "Muchas personas te dicen que, por el hecho de ser mexicano y de no haber nieve, sólo vas a participar y no a competir, y no es así. En lo personal, yo siento que todos tenemos la capacidad, si entrenamos y somos perseverantes en nuestro entrenamientos, para ser competitivos", comentó.

Las melodías "Perhaps, Perhaps, Perhaps" de Carlos Rivera y Daniel Boaventura, "Sway" de Dean Martin y "Bailar" de Elvis Crespo, acompañan las armonías corporales de Carrillo y los siete saltos que componen su rutina. "Me da gusto saber que soy parte de estos nuevos personajes que rompen paradigmas. Soy parte de este grupo de deportistas y esto me da mucha alegría porque ése también ha sido uno de mis motores y de mis motivantes en mi deporte: saber que puedo ser el ejemplo para todas estas generaciones y demostrarles que con trabajo, dedicación y disciplina pueden lograr sus objetivos, pueden hacer lo que a ellos les gusta sin que alguien les diga que no es para ellos, que no es cuestión de género, cuando uno quiere hacer las cosas las puede hacer", recalcó el patinador. Leal a su filosofía, Donovan desea que la Bandera de México esté en lo más alto del podio y que se le reconozca a su coach la dedicación en este proyecto. "Siempre hemos buscado tener otros puntos de vista, el apoyo de diferentes entrenadores de diferentes nacionalidades, pero la mayor parte de mi formación se ha hecho en México, mi entrenador es mexicano y yo creo que tenemos que confiar en nosotros mismos y en nuestras posibilidades y podemos lograr mucho", finalizó.

'Muchos años de dedicación'El buen ojo del entrenador Gregorio Núñez no se equivocó con Donovan Carrillo. Desde hace 14 años, Goyo descubrió a una estrella del patinaje que lo único que necesitaba era entrenar para perfeccionar sus movimientos. "Donovan y yo somos originarios de Jalisco, ahí fue donde comenzó sus primeros pasos en la pista de hielo de Guadalajara. Su hermana entrenaba y él la iba a ver y en una de esas supimos que Donovan contaba con muchas cualidades físicas. De repente lo veías bailando, y su perfil era muy óptimo para esta disciplina. "Tiene una estatura que, a pesar de que ya terminó su desarrollo, es bastante óptima para el deporte, su estructura ósea es muy compacta, físicamente se mantiene siempre óptimo para realizar todos los elementos técnicos, y realmente su composición es de las mejores para poder practicar esta disciplina", compartió Núñez. El lazo que une a Donovan con Goyo los ha ayudado a superar distintos obstáculos, como tener que cambiar de ciudad para entrenar.

"(Son) muchos años de dedicación, de esfuerzo, altas y bajas, como todo. En el 2013 tuvimos que migrar a la ciudad en León porque la pista de Guadalajara cerró, (sin embargo) en la pista actual en donde entrenamos no tiene las medidas olímpicas que necesitamos. "En todo el País contamos con muy pocas instalaciones para practicar deportes de invierno, ya que en México no es un deporte muy difundido ni muy común", indicó Núñez. Esta noche, Gregorio acompañará a Donovan en su presentación del programa libre, donde buscará una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.