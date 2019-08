Se cierra la puerta china para Bale

Madrid, España.

El galés Gareth Bale no será traspasado a la Superliga china este verano, una vez cerrado el mercado de fichajes en el país asiático este miércoles, en lo que se vislumbraba como la opción más probable para su salida.



Bale, que se encuentra en Madrid y no viajó junto al resto de sus compañeros a Múnich, donde el equipo disputa la Audi Cup, ya que según dijo Zinedine Zidane "no se sentía bien", ve cerrarse la opción que se le podía presentar como la más favorable económicamente.



El equipo chino que sonó con más fuerza como posible destino fue el Jiangsu Suning, que incluso comenzó a seguir a Bale en su cuenta de Instagram.



El equipo, propiedad del conglomerado Suning -también controla el Inter de Milán-, completó sus plazas de extranjeros libres con el central brasileño Joao Miranda, que llegó libre precisamente desde el conjuntos interista, y con el delantero croata Ivan Santini, desde el Anderlecht, a cambio de 5 millones de euros.



Tras el cierre del mercado chino, y con un Zidane que, al menos de momento, no cambia su opinión respecto al papel de Bale en la plantilla, el galés tiene otra fecha marcada en el calendario: el 8 de agosto.



Ese día se acaba el periodo de fichajes en la Premier League, en lo que se antoja ahora como la opción más factible en caso de que se produzca su salida de un Real Madrid al que llegó hace seis temporadas procedente del Tottenham Hotspurs.