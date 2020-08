Se castigará a empresa que sobornó.- AMLO

Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se sancionará a la filial de la empresa WAC en México por sobornos a funcionarios estatales y líderes sindicales.

"Sí, ese es otro fraude, de sobornos también, de las dos Administraciones pasadas que, lo mismo, que hubo mordidas, moches, entonces pues nosotros tenemos que actuar", manifestó.

"Ahora ya se sabe que en México no hay impunidad y esto está ayudando a que se ventilen muchas cosas porque se excedieron, se pasaron, no sé en qué pensaban, de que era normal o que no iban a ser juzgados nunca, había una especie de enajenación, se veía normal, es que también fue mucho tiempo el predominio de la corrupción", agregó.

La Comisión de Bolsa y de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) reportó ayer que World Acceptance Corporation, una compañía de préstamos con sede en ese país, acordó pagar 21.7 millones de dólares para resolver cargos luego que su filial en México entregara más de 4 millones de dólares en sobornos a funcionarios estatales y líderes sindicales.

WAC de México opera con los nombres comerciales de Préstamos Viva y Préstamos Avance.

La empresa sobornó entre 2010 y 2017 a funcionarios estatales y líderes sindicales para firmar convenios y prestar dinero a trabajadores y garantizar su cobro vía nómina.

"¿Se va a castigar también en México a la empresa?", se le preguntó.

"Sí, todo, cero corrupción y cero impunidad, vamos a limpiar, se está limpiando y ese va a ser el legado, entre otros, pero con la participación de toda la gente, de todo el pueblo, que está harto de la corrupción", afirmó.

"Vamos a limpiar de corrupción porque además no merece México ser calificado como país corrupto porque es una gran injusticia".

Detecta y castiga EU, el pago de sobornos Comisión de la BV de EU reportó a la compañía WAC de México