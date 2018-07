Se casan Sergio Ramos y Pilar Rubio

Sergio Ramos y Pilar Rubio se casan. La fecha de la boda no está clara, pero lo que sí se sabe es que el jugador de fútbol del Real Madrid, de 32 años, le ha pedido matrimonio a la presentadora, de 40.

Así lo ha contado el propio Ramos en sus cuentas de Twitter y de Instagram, donde ha colgado dos imágenes junto a Rubio en lo que parece una cena en pareja. En la segunda de las dos imágenes que ha subido se ve a la pareja con un gran ramo de flores y a Ramos besando un anillo que la presentadora luce en su mano izquierda.

Las imágenes van acompañadas del mensaje "Ha dicho que sí | She said yes". "Te quiero... para siempre, Pilar Rubio", ha comentado el de Camas sobre su futura esposa. La pareja lleva saliendo junta desde el otoño de 2012. Ella ha publicado un mensaje muy similar en su perfil: "He dicho que sí. | I said yes. Te quiero... para siempre". En apenas 20 minutos la publicación ha llegado a más de 165.000 personas.



Ramos y Rubio tienen tres hijos en común: Sergio, nacido en mayo de 2014, Marco, que llegó en mayo de 2015, y Alejandro, el más pequeño, nacido el pasado marzo. La pareja está de vacaciones estas semanas posteriores al Mundial de Fútbol y antes de que el deportista se incorpore de nuevo a las filas del Real Madrid. Se les ha visto en un barco junto al también futbolista del Real Madrid Lucas Vázquez y al torero Alejandro Talavante y sus respectivas parejas.