Se casa Neymar con Bruna Marquezine

Neymar y Bruna Marquezine se casan. La prensa brasileña y en concreto el diario Folha de Pernambuco ha dado la exclusiva. La noticia, que ha revolucionado Brasil, llega tres meses después de su última reconciliación y, según esta publicación, la pareja ya está prometida y planeando su boda.

El futbolista y la actriz tienen un historial de idas y venidas. Marquezine y Neymar se conocieron en 2013 y comenzaron una relación que terminó al año siguiente. Dos después, en 2016, volvían salir, pero no llegarían a fin de año. Y en Navidad de 2017 volvieron a coincidir, en la isla paradisiaca de Noroba, retomando de nuevo su historia de amor. Ahora, tras tres meses juntos, se han decidido a dar el gran paso. Los dos no se han casado nunca aunque el futbolista del Paris Saint Germain tiene un hijo de una relación anterior. Curiosamente, la última ruptura de Marquezine y Neymar tuvo que ver con la negativa de la joven a contraer matrimonio con el futbolista, ya que entendía que todavía eran demasiado jóvenes. Neymar tiene 26 años y Bruna Marquezine, 22.

Tras su reconciliación en Navidad ella escribió: "Quiero un nosotros. Pero un verdadero nosotros. Pegados. Envueltos. Amarrados. Tirados en la alfombra de la sala. Un nosotros que no se ata ni desata. Quiero poco y quiero más. Quiero un tú. Quiero un yo. Quiero un domingo por la mañana. Quiero una cama desordenada, una sábana, un café y una almohada. Quiero tu beso. Quiero tu olor. Quiero esa mirada que no cansa. Tuve que usar las palabras de Caio Fernando Abreo, porque creo que solo las mías no son suficientes para describir todo lo que siento por ti. Te quiero". El mensaje lo difundió en las redes sociales junto a una imagen en la que aparecían ambos relajándose en las aguas del archipiélago brasileño.

Neymar se encuentra en estos momentos de baja por una lesión en el pie derecho que le tendrá alejado de los terrenos de juego tres meses por lo que llegará muy justo al Mundial de Rusia.

En estos días también se habla del interés del Real Madrid por el jugador y de supuestas reuniones para concretar su fichaje.