Se casa en secreto

Ciudad de México.

La actriz Zoë Kravitz tuvo una boda secreta con su pareja, el actor Karl Glusman, según contó una fuente a Us Weekly.

De acuerdo con el informante, las estrellas aún planean una ceremonia tradicional que se llevará a cabo en junio, en Francia.

La pareja se conoció a través de amigos mutuos en un bar en el 2016, y comenzaron a salir unos días después de eso.

LA PROPUESTA

Kravitz reveló en octubre del año pasado que Glusman le había propuesto matrimonio ocho meses antes.

"Oh sí, estoy comprometida. No le he dicho a nadie aún. Digo, no le he dicho al mundo", dijo en una entrevista para Rolling Stone.

"Él dio en el clavo. Y amo que no haya sido este plan elaborado en París. Fue en casa, en pants".