Se casa actor de Harry Potter

Cd. de México.- Matthew Lewis, quien dio vida a Neville Longbottom en la saga Harry Potter, contrajo nupcias con Angela Jones, lo anunció él mismo en cuenta oficial de Instagram.

El actor publicó también la imagen en Twitter, en donde iba acompañada de un mensaje en tono de broma de su enlace, que se llevó a cabo en Italia.

"No solo me perdí @ArcticMonkeys en Los Ángeles, además también se presentaron en Italia el mismo día que estábamos ahí y mi esposa me hizo casarme en lugar de ir. Estoy echando humo".

Lewis y Jones comenzaron una relación en julio del 2016 y para noviembre de ese año la pareja ya estaba comprometida. No se dio a conocer la fecha del enlace.